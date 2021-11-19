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В Буэнос-Айресе застрелили 17-летнего футболиста

Советский спортиещё 2
56 минут назад

Трагедия произошла на юге-востоке города.

В Буэнос-Айресе застрелили 17-летнего футболиста
Фото: ReutersReuters

В Аргентине произошла трагедия, вызвавшая резонанс в футбольном сообществе. Полиция застрелила 17-летнего центрального игрока «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса

Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, трагедия произошла в районе Барракас - это на юго-востоке Буэнос-Айреса. Лукас Гонсалес и его друзья ехали на машине, в то время как полиция открыла огонь по машине.

Сотрудники правоохранительных органов в своем отчете указали, что молодые люди протаранили полицейскую машину, когда она пыталась их остановить на одном из перекрестков. В то же время футбольный клуб «Барракас» не поддерживает эту версию расследования и требует справедливого расследования инцидента.

Футбол,МВД,
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