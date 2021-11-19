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«Урал» готов взять в аренду Артёма Дзюбу

Говорит Москва
1 час назад

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что команда может дать футболисту шанс попасть на Чемпионат мира в Катаре.

«Урал» готов взять в аренду Артема Дзюбу
Фото: ТАССТАСС

«Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на Чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и хочет ли Артём»,— сказал Иванов в беседе с «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба в составе «Зенита» сыграл 14 матчей в РПЛ: забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. В отборочных матчах сборной к ЧМ-2022 он участия не принимал.

Футбол,Григорий Иванов,Зенит,
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