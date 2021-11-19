«Урал» готов взять в аренду Артема Дзюбу

«Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на Чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и хочет ли Артём»,— сказал Иванов в беседе с «РБ Спорт».