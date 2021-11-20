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Футболист "Химок" рассказал, как он отказал Карпину

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

Футболист подмосковных "Химок" Илья Кухарчук рассказал, что у него была возможность поработать под руководством Валерия Карпина, передает "РБ Спорт".

Футболист "Химок" рассказал, как он отказал Карпину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Один раз в жизни я общался с Карпиным, когда он тренировал "Армавир". У нас был телефонный разговор, который длился 40 минут. Они хотели меня приобрести", - сказал Кухарчук.

Кухарчук отметил, что у него был действующий контракт, а его команда шла на последнем месте. "Бежать с тонущего корабля — такое себе, не очень красиво с моей стороны", - добавил футболист. Кухарчук выступает за "Химки" с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 13 матчей, забив три мяча. В турнирной таблице чемпионата России "Химки" занимают 15-е место, набрав 12 очков.

Ранее футболист подмосковных "Химок" Илья Кухарчук рассказал о желании попробовать свои силы в другом чемпионате.

Футбол,Илья Кухарчук,Валерий Карпин,
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