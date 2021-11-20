Футболист "Химок" рассказал, как он отказал Карпину

"Один раз в жизни я общался с Карпиным, когда он тренировал "Армавир". У нас был телефонный разговор, который длился 40 минут. Они хотели меня приобрести", - сказал Кухарчук.

Кухарчук отметил, что у него был действующий контракт, а его команда шла на последнем месте. "Бежать с тонущего корабля — такое себе, не очень красиво с моей стороны", - добавил футболист. Кухарчук выступает за "Химки" с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 13 матчей, забив три мяча. В турнирной таблице чемпионата России "Химки" занимают 15-е место, набрав 12 очков.