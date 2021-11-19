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Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Елена Прошина
1 час назад

Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте новый рейтинг команд. В нем сборная Россия заняла 34-е место. В прошлом рейтинге команда находилась на 33-м.

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На счету сборной России 1493,42 очка. С отрывом в 14 очков ее обогнала команда Южной Кореи.

В тройке лидеров рейтинга изменений не произошло. Первое место по-прежнему занимает Бельгия с 1828,45 очками, второе — Бразилия (1826,45), третье — Франция (1786,15).

На четвертую и пятую позиции поднялись сборные Англии и Аргентины. Они обошли в обновленной таблице Италию. Также в топ-10 позиции улучшили сборные Дании и Нидерландов.

Напомним, что сборная России сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. В последней игре команда уступила Хорватии (0:1), тем самым упустив прямую путевку на чемпионат. Жеребьевка пройдет 26 ноября.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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