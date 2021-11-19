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Экс- тренер «Локомотива» Марко Николич: русским не хватает уважения к себе

Елена Прошина
41 минуту назад

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что русские следует больше себя уважать.

Экс- тренер «Локомотива»: русским не хватает уважения к себе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Николича, который занимал пост главного тренера «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021 года, он бы хотел еще поработать в России.

«Я не откажусь от работы в России. Я уважаю эту страну, ее культуру, историю, все, что есть. Мне хотелось бы, чтобы и русские больше себя уважали. Вы большая страна с большой историей, культурой, традициями, литературой, экономикой. У вас богатая природа. Спортивные традиции тоже есть, и вы на этом должны менять ситуацию в спорте. Уважать себя – это номер один», - сказал Николич.

Также, говоря о футболе, он с удивлением отметил, что в России «каждый человек позволяет себе комментировать все - не важно, эксперт он или нет».

«Нет уважения. Просто каждый человек идет в СМИ и говорит, что ему удобно, без уважения <…> Это особенность русского футбола. Так не бывает [в других странах]. Да, может быть журналист жесткий, но он будет говорить только по футболу [не переходя на личности]», - пояснил Николич.

Он назвал эту особенность «реалити-футболом».

«Больше важно, какая у тебя машина, какие трусы сегодня, где жена, где девушка, где то, где это. А где тогда футбол?», - удивился он.

Марко Николич – сербский футбольный тренер. Был назначен главным тренером «Локомотива» в мае 2020 года. В октябре 2021 года покинул этот пост по взаимному соглашению сторон.

Футбол,Марко Николич,Локомотив,
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