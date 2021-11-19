Экс- тренер «Локомотива»: русским не хватает уважения к себе

«Я не откажусь от работы в России. Я уважаю эту страну, ее культуру, историю, все, что есть. Мне хотелось бы, чтобы и русские больше себя уважали. Вы большая страна с большой историей, культурой, традициями, литературой, экономикой. У вас богатая природа. Спортивные традиции тоже есть, и вы на этом должны менять ситуацию в спорте. Уважать себя – это номер один», - сказал Николич.