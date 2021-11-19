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Дзюба установил ещё один рекорд чемпионатов России

Свободная пресса
1 час назад

В матче 15-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» со счётом 5:1. Три гола в составе «сине-бело-голубых» записал на свой счёт форвард Артем Дзюба.

Дзюба установил ещё один рекорд чемпионатов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этот хет-трик стал для 33-летнего нападающего уже пятым в карьере. Таким образом, Дзюба установил установил рекорд чемпионатов России. До него ни один футболист не забивал по три гола в одном матче пять раз. По 4 хет-трика у Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона.

Напомним, месяцем ранее Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в чемпионатах России.

Футбол,Олег Гарин,Артем Дзюба,Дмитрий Кириченко,Александр Кержаков,Вагнер Лав,Зенит,
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