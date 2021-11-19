Дзюба установил ещё один рекорд чемпионатов России

Этот хет-трик стал для 33-летнего нападающего уже пятым в карьере. Таким образом, Дзюба установил установил рекорд чемпионатов России. До него ни один футболист не забивал по три гола в одном матче пять раз. По 4 хет-трика у Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона.