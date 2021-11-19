Дзюба установил ещё один рекорд чемпионатов России

В матче 15-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» со счётом 5:1. Три гола в составе «сине-бело-голубых» записал на свой счёт форвард Артем Дзюба.
Этот хет-трик стал для 33-летнего нападающего уже пятым в карьере. Таким образом, Дзюба установил установил рекорд чемпионатов России. До него ни один футболист не забивал по три гола в одном матче пять раз. По 4 хет-трика у Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона.
Напомним, месяцем ранее Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в чемпионатах России.