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Кержаков прокомментировал разгромное поражение от "Зенита"

Елена Прошина
58 минут назад

Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение «Нижнего Новгорода». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кержаков прокомментировал разгромное поражение от "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Игра сложилась неудачно для нас. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве. Но так сложилось из-за вынужденных ошибок и из-за нарушения дисциплины пропустили второй гол, остались вдесятером. За самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Они не выключались, играли, как могли. Удаление расслабило "Зенит" и усложнило нам жизнь», — сказал Кержаков.

Отдельно тренер поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Огромное спасибо за теплый прием. Я по сообщениям в соцсетях понимал, что подогревался интерес. И мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу "Зенита" и примерно представляли, как соперник будет играть, учитывая матчи с "Мальме"».

Напомним, что в матче 15-го тура РПЛ «Нижний Новгород» уступил «Зениту» со счетом 1:5.

Футбол,Александр Кержаков,Зенит,
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