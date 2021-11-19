Кержаков прокомментировал разгромное поражение от "Зенита"

«Игра сложилась неудачно для нас. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве. Но так сложилось из-за вынужденных ошибок и из-за нарушения дисциплины пропустили второй гол, остались вдесятером. За самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Они не выключались, играли, как могли. Удаление расслабило "Зенит" и усложнило нам жизнь», — сказал Кержаков.