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«Я тебя не жду». Дзюба поделился новой песней и поблагодарил болельщиков за поддержку

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился в своём «инстаграме» видео, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления, а затем посоветовал послушать песню под названием «Я тебя не жду».

«Я тебя не жду»: Дзюба поделился новой песней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ребятки, всем привет, всем хорошего дня, солнечного и позитивного. Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, куда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвёт прям вообще. Особенно когда припев», — сказал Дзюба.

Дзюба забил уже 10 мячей в РПЛ в нынешнем сезоне. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, вплотную приблизившись к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову, который забил 11 мячей. Отметим, что Дзюба забивал в семи из восьми последних матчей, в которых участвовал в РПЛ. При этом 33-летний форвард трижды отыграл полные 90 минут.

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