Кошмар чередуется с победой: Что ждет главного тренера «Спартака»

Winline дерби в РПЛ и куча топ-матчей в Европе!

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Пауза на матчи сборных завершена. Мы успели соскучиться по клубному футболу! И в эти выходные он ворвется в нашу жизнь целой россыпью классных игр. В РПЛ Winline дерби «Краснодар» - «Спартак»: кто сможет выйти из неудачной полосы? В Испании Хави дебютирует на посту главного тренера «Барселоны». И сразу же дерби - против «Эспаньола». «Интер» попытается остановить «Наполи» в Серии А, а в АПЛ «Ливерпуль» не просто хочет остановить «Арсенал», но и прервать свою серию неудач. Наконец, «Челси» проиграл «Лестеру» Кубок Англии в прошлом сезоне и наверняка не забыл это поражение. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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«Краснодар» - «Спартак»: Руй Витория завершит российский этап карьеры в Winline дерби?

Главная интрига предстоящего матча - станет ли он последним для главного тренера «Спартака» Руя Витории? По слухам, Паоло Ваноли уже готов вылетать в Москву, а португалец, потерявший шансы попасть в пятерку до зимней паузы, уйдет с минимальной компенсацией.

Впрочем, говорят и о том, что хорошие выступления в ближайших матчах оставят Виторию у руля красно-белых. Для начала нужно сыграть в Winline дерби с «Краснодаром». Обе команды амбициозны, но разочаровывают в нынешнем сезоне. Главная проблема - нестабильность. Яркие матчи чередуются с кошмарными. Краснодарцы не играют в еврокубках, они впереди на два очка в турнирной таблице. Но в Лиге Европы «Спартак» как раз выглядит увереннее, нежели в РПЛ.

Еще один фактор, который роднит команды - проблемы в обороне. Ни те, ни другие не могут выдать по-настоящему качественный отрезок в виде хотя бы 2-3 игр, за свои тылы всегда тревожно. А вот в атаке команды смотрятся очень даже симпатично. В общем, если здесь на что и ставить, так это на то, что обе команды забьют. Winline предлагает на этот исход коэффициент 1.70. И эта ставка кажется очень хорошей.

«Барселона» - «Эспаньол»: Хави не Месси, он лучше!

«Барселона» наконец назначила Хави и проведет первый матч под руководством легенды клуба. Надо признать: после ухода Лионеля Месси сине-гранатовые - бледная тень великой команды. Хави начал с места в карьер: уволил ряд специалистов медицинского штаба, ввел жесткую дисциплину.

Времени на раскачку нет, отрыв от лидера составляет уже 11 очков. Побеждать нужно здесь и сейчас. Соперник не то чтобы очень сильный - «Эспаньол», но это дерби! Матчи между этими командами в последнее время либо завершаются ничьей, либо же «Барселона» одерживает сухую победу. Сейчас на ничейный исход предлагают коэффициент 5.20. Ну а на то, что «Барселона» выиграет и не пропустит, дают 2.28.

«Интер» - «Наполи»: помочь себе и «Милану»

«Интер» - главный преследователь дуэта лидеров Серии А. От «Наполи» и «Милана», которые выступают на внутренней арене просто невероятно, команда Симоне Индзаги отстает сейчас на 7 баллов. Поэтому значение предстоящего матча огромно. Победа вернет «нерадзурри» практически на расстояние удара, а вот поражение будет означать отставание уже на 10 очков, отыграть которые будет сложно. Перчинки придает тот факт, что помогая себе, черно-синие невольно будут помогать своим противникам из «Милана».

Winline считает «Интер» фаворитом, поставить на миланский клуб можно с коэффициентом 2.21. Шансы «Наполи» оценивают коэффициентом 3.20.

«Лестер» - «Челси»: Роджерс не сможет вновь удивить Тухеля

«Лестер» в прошлом сезоне отнял у «Челси» Кубок Англии. А вот этот год у «лис» пока не задался. Мы уже привыкли видеть команду на верхних позициях турнирной таблицы, но в этом сезоне пока не получается. Временный ли это откат или «Лестер» вновь откатывается в середняки? Это покажет время.

Пока же «Лестеру» предстоит матч против «Челси». И, положа руку на сердце, не видно, чем Брендан Роджерс может удивить Томаса Тухеля. Лондонцы лидируют в чемпионате, да и в еврокубках практически решили все свои проблемы. Неудивительно, что Winline видит «Челси» фаворитом. Поставить на победу команды Тухеля можно с коэффициентом 1.80. На то, что лондонцы оступятся, предлагают коэффициент 2.03.

«Ливерпуль» - «Арсенал»: пауза пошла Клоппу на пользу

Команда Юргена Клоппа перед матчами сборных не смогла обыграть «Брайтон» и уступила «Вест Хэму». Это отбросило «Ливерпуль» на 4-е место в турнирной таблице. А впереди «Арсенал», который выдал серию из 8 матчей без поражений и напомнил о своем былом величии.

Кажется, Микель Артета нащупал нужные ниточки в своем составе, лондонцы сейчас очень неплохи. Но в плане глубины состава и уровня футболистов у Клоппа ситуация куда лучше. Наверняка мерсисайдцы перезарядили батарейки за время матчей сборных. Так что «Арсеналу» не позавидуешь. Поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 1.49.