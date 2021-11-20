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«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду»

Чемпионат.comиещё 12
2 часа назад

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу – 4:1.

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду»
Фото: ALEX PANTLING/GETTY IMAGESALEX PANTLING/GETTY IMAGES

На 7-й минуте судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». К точке подошёл нападающий Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа, но на добивании сыграл защитник Кико Фемения.

После просмотра момента с добиванием мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на VAR, арбитр заставил «Уотфорд» перебить пенальти. Сарр во второй раз решился подойти к одиннадцатиметровой отметке, но де Хеа снова парировал удар форварда.

На 28-й минуте отличился нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг, ему ассистировал Эммануэль Деннис. На 44-й минуте Сарр забил гол после передачи Фемения.

На 50-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Донни ван де Бек сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу отдал Криштиану Роналду.

В добавленное ко второму тайму время форвард хозяев Жуан Педро после паса Денниса забил третий мяч своей команды в ворота «Манчестер Юнайтед». Через четыре минуты отличился Деннис.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.

Футбол,Джонатан Мосс,Джошуа Кинг,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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