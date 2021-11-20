"Челси" разгромил "Лестер"

В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги "Челси" на выезде крупно победил "Лестер" со счётом 3:0.

"Челси" набрал 29 очков в 12 турах АПЛ и уверенно лидирует в лиге, а "Лестер" остался на 12-м месте с 15 баллами в активе.