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Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере

Газета.Ruиещё 1
52 минуты назад

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в матче 14 тура чемпионата Франции против "Нанта" забил самый быстрый мяч в своей карьере. Об этом сообщает OptaJean. Француз сумел отличиться спустя 1 минуту и 41 секунду с начала встречи. В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 13 матчах, в которых сумел отличиться восемь раз. Мбаппе перешел в "ПСЖ" из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21). По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты. Ранее сообщалось, что Мбаппе в феврале может заключить предварительное соглашение с мадридским "Реалом".

Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Реал,
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