"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба
(16-я минута) и Гжегож Крыховяк
(61, с пенальти), у "Спартака" отличился Александр Соболев
(45+4, с пенальти). На второй компенсированной минуте первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти, в первый раз голкипер хозяев Матвей Сафонов
отбил удар Соболева, после чего главный арбитр встречи Алексей Сухой
после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение перебить 11-метровый удар. Со второй попытки Соболев реализовал пенальти.