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"Краснодар" победил "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 23
1 час назад

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Краснодаре.

"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС
Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (61, с пенальти), у "Спартака" отличился Александр Соболев (45+4, с пенальти). На второй компенсированной минуте первого тайма в ворота "Краснодара" был назначен пенальти, в первый раз голкипер хозяев Матвей Сафонов отбил удар Соболева, после чего главный арбитр встречи Алексей Сухой после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение перебить 11-метровый удар. Со второй попытки Соболев реализовал пенальти.
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