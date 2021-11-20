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Витория: первый круг РПЛ для "Спартака" получился неудачным

ТАСС
2 часа назад

Первый круг чемпионата России по футболу получился неудачным для московского "Спартака", поскольку игроки пропускали матчи из-за травм и перебора карточек. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

Витория: первый круг РПЛ для "Спартака" получился неудачным
Фото: ТАССТАСС

"Спартак" проиграл в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодару" на выезде со счетом 1:2 и завершил первый круг на десятом месте. Московская команда делит очки с казанским "Рубином".

"Первый круг чемпионата, очевидно, выдался не очень хорошим, потому что некоторые игроки отсутствовали из-за травм, другие - из-за карточек, - сказал Витория. - Сейчас самое главное - прочувствовать баланс и идти дальше".

"Что касается матча, то это результат, который очень тяжело принять. В играх такого типа у нас были возможности забить больше чем один гол. Мы пропустили гол после углового, а также с пенальти, и все эти небольшие детали были на стороне соперника", - добавил тренер красно-белых.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой" 29 ноября.

Футбол,Спартак,
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