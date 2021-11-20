Витория: первый круг РПЛ для "Спартака" получился неудачным

"Что касается матча, то это результат, который очень тяжело принять. В играх такого типа у нас были возможности забить больше чем один гол. Мы пропустили гол после углового, а также с пенальти, и все эти небольшие детали были на стороне соперника", - добавил тренер красно-белых.