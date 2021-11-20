«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

«Ливерпуль» переиграл с крупным счётом на своём поле «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Фото: AP © Jon Super AP © Jon Super

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 4:0 в пользу мерсисайдцев.

Мячи забили Садио Мане (39-я минута), Диогу Жота (52-я), Мохамед Салах (73-я), Такуми Минамино (77-я).

«Ливерпуль» (25 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице. Лидирует в АПЛ «Челси» (29). «Арсенал» (20) располагается на пятой строчке.