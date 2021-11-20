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«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

RT на русском
1 час назад

«Ливерпуль» переиграл с крупным счётом на своём поле «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Фото: AP © Jon SuperAP © Jon Super

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 4:0 в пользу мерсисайдцев.

Мячи забили Садио Мане (39-я минута), Диогу Жота (52-я), Мохамед Салах (73-я), Такуми Минамино (77-я).

«Ливерпуль» (25 очков) идёт на втором месте в турнирной таблице. Лидирует в АПЛ «Челси» (29). «Арсенал» (20) располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Уотфорд» переиграл дома «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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