ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками»

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимал подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась ничьей со счётом 0:0.

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На 15-й минуте встречи главный арбитр Владислав Безбородов показал красную карточку защитнику московского ЦСКА Бруно Фуксу за фол на нападающем «Химок» Кемале Адеми и назначил пенальти в ворота армейцев. Сам Адеми исполнил 11-метровый удар, однако не сумел успешно реализовать его.