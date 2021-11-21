Колосков высказался о возвращении Дзюбы в сборную

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России.
«Карпин же сказал, если Дзюба будет стабильно хорошо выступать за «Зенит», то у него будет шанс играть в национальной команде. В данный момент важно, чтобы сам нападающий сохранил такой настрой и результативность. У меня нет никаких сомнений, что Дзюба будет играть в сборной России в стыках, если в марте будет так же хорош, как сейчас.
Все эти конфликты существуют до поры, до времени. Любой наставник возьмет сильного игрока в сборную несмотря на личные разногласия. Потому что главное — результат, а не то, кто как к кому относится», — приводит слова Колоскова Sport24.
Напомним, что сборная России на последних минутах заключительного матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Хорватией упустила ничью. Единственный гол в этой встрече забил защитник сборной России Федор Кудряшов в свои ворота. Это не позволило нашей команде напрямую отобраться на ЧМ в Катар.
Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября 2021 года, а сами встречи пройдут в марте 2022.