Колосков высказался о возвращении Дзюбы в сборную

«Карпин же сказал, если Дзюба будет стабильно хорошо выступать за «Зенит», то у него будет шанс играть в национальной команде. В данный момент важно, чтобы сам нападающий сохранил такой настрой и результативность. У меня нет никаких сомнений, что Дзюба будет играть в сборной России в стыках, если в марте будет так же хорош, как сейчас.



Все эти конфликты существуют до поры, до времени. Любой наставник возьмет сильного игрока в сборную несмотря на личные разногласия. Потому что главное — результат, а не то, кто как к кому относится», — приводит слова Колоскова Sport24.