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Месси рассказал о желании вернуться в "Барселону"

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться в "Барселону", если сможет помочь клубу. Слова Месси передает Ge.globo со ссылкой на Marca.

Месси рассказал о желании вернуться в "Барселону"
Фото: Carl Recine/Action Images via ReutersCarl Recine/Action Images via Reuters

"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в "Барселону", потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", — сказал Месси.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки. Ранее бразильский телеканал подшутил над аргентинцем Лионелем Месси после встречи национальных команд (0:0).

Футбол,Лионель Месси,
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