Месси рассказал о желании вернуться в "Барселону"

"Я всегда говорил, что в какой-то момент вернусь в "Барселону", потому что это мой дом, потому что я хочу попытаться помочь клубу, чем могу. Очевидно, что если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, я бы хотел вернуться", — сказал Месси.