Матч «Спартака» и «Наполи» предложили перенести из Москвы из-за COVID

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил УЕФА провести матч пятого тура Лиги Европы с московским «Спартаком» на нейтральном поле. Об этом пишет Area Napoli.

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Де Лаурентис объяснил, что опасается ехать в Москву из-за ситуации с коронавирусом в России.

«Пару недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность… Но мою идею не приняли во внимание», — рассказал итальянец.