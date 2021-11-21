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Матч «Спартака» и «Наполи» предложили перенести из Москвы из-за COVID

Ювелина Бернст
1 час назад

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил УЕФА провести матч пятого тура Лиги Европы с московским «Спартаком» на нейтральном поле. Об этом пишет Area Napoli.

Матч «Спартака» и «Наполи» предложили перенести из Москвы из-за COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Де Лаурентис объяснил, что опасается ехать в Москву из-за ситуации с коронавирусом в России.

«Пару недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность… Но мою идею не приняли во внимание», — рассказал итальянец.

«Наполи» и «Спартак» встретятся в Москве 25 ноября. В первой игре красно-белые одолели итальянскую команду, одержав единственную пока победу в Лиге Европы.

Футбол,Аурелио Де,УЕФА,Спартак,
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