Сульшера уволили из «Манчестер Юнайтед»

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Накануне МЮ потерпел унизительное поражение от «Уотфорда» со счетом 4:1. Это стало последней каплей для владельцев клуба, семьи Глейзеров. Команда, возглавляемая Сульшером, потерпела пять поражений в семи играх Премьер-лиги.

В клубе уже подтвердили, что Сульшер покинул пост тренера.

«Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую Уле проделал за последние три года, чтобы восстановить базу для долгосрочного успеха», - сказано в заявлении клуба.

Отмечается, что Сульшер останется в истории клуба как великий игрок, человек и менеджер, которого «всегда будут приветствовать на «Олд Траффорд» в составе семьи «Манчестер Юнайтед».

Клуб подтвердил, что Майкл Каррик возьмет на себя обязанности главного наставника. До конца сезона будет назначен временный тренер.

Сульшер подписал новый контракт с МЮ в июле 2021 года. Договор действовал до 2024 года с опционом на следующий год. Теперь команда выплатит ему компенсацию.

Слухи об отставке Сульшера появились после неудачного старта МЮ в сезоне 2021–222. Команда потерпела унизительное домашнее поражение 0:5 от «Ливерпуля». Затем уступила «Манчестер Сити» 0:2. Поражение от «Уотфорда» окончательно решило судьбу Сульшера.