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«Динамо» забило четыре мяча за 12 минут в матче РПЛ и крупно победило

Lenta.ruиещё 5
54 минуты назад

«Динамо» на своем поле обыграло тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

"Динамо" разгромило "Арсенал"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в воскресенье, 21 ноября, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, которые забили четыре мяча за 12 минут в первом тайме. Дублем отметился Вячеслав Грулев, По голу забили Фабиан Бульбуэна и Себастьян Шиманский. Во второй половине игры отличился Арсен Захарян. У гостей гол на счету Даниила Хлусевича.

Крупная победа позволила «Динамо» набрать 29 очков и выйти на второе место в чемпионате России. В активе «Арсенала» 13 очков, команда находится на 14-м месте в чемпионате.

«Динамо» в следующем туре 28 ноября на выезде сыграет с «Рубином». «Арсенал» днем позже дома примет «Локомотив».

Футбол,Арсен Захарян,Себастьян Шиманский,Вячеслав Грулев,Локомотив,Динамо,
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