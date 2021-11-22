Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

Сегодня, 22 ноября, проходит общее собрание РПЛ. На нём состоялись выборы президента лиги. Единственным зарегистрированным кандидатом был исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц . Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Хачатурянца новым президентом Лиги на пять лет, сообщает пресс-служба РПЛ.

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 годы. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.