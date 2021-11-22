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Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

Чемпионат.comиещё 14
1 час назад

Сегодня, 22 ноября, проходит общее собрание РПЛ. На нём состоялись выборы президента лиги. Единственным зарегистрированным кандидатом был исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц. Участники общего собрания единогласно проголосовали за избрание Хачатурянца новым президентом Лиги на пять лет, сообщает пресс-служба РПЛ.

Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ
Фото: Пресс-служба РФСПресс-служба РФС

Хачатурянц на посту главы РПЛ сменил Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 годы. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.

Ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского Футбольного Союза.

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