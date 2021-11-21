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Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт день за днем
1 час назад

Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед». Об это сообщает журналист COPE Фернандо Эвангелио.

Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»
Фото: EPAEPA

Должность освободилась после увольнения Уле-Гуннара Сульшера в воскресенье.

По данным источника, француз отказал «красным дьяволам» по двум причинам: незнание английского языка и нежелание супруги переезжать в Англию.

Сейчас «МЮ» переключились на наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. При этом отмечается, что сам Зидан может возглавить парижский клуб. Руководство ПСЖ верят, что специалист сможет уговорить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с клубом.

Сегодня Николо Скира сообщил, что на должность временного сменщика претендуют руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник и наставник «Аль-Райян» Лоран Блан.

Должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» освободилась сегодня из-за увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец работал в «красных дьяволах» с 2018 года.

После 12-ти туров чемпионата Англии «МЮ» занимает восьмое место, имея в активе 17 очков.

Футбол,Ральф Рангник,Лоран Блан,Зинедин Зидан,Локомотив,Манчестер Юнайтед,Реал,
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