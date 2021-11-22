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Аршавин назвал причину неудачного выступления "Спартака"

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о текущем положении московского "Спартака".

Аршавин назвал причину неудачного выступления "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спартак" не выглядит безнадежно. В принципе у них нормальный состав, а может быть, даже хороший состав. Но футболисты все равно чувствуют, что происходит в клубе. Там одного увольняют, другого убирают, кто-то высказывается. Так или иначе это все равно отражается. Когда красно-белые стабилизируются в своем руководстве — кто там спортивный директор, тренер, концепция своя появится, стратегия, тогда и уверенность к футболистам придет. Есть позиции, которые требуют усиления, но в целом команда будет сплоченнее, болельщики вернутся на стадион", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" (1:2). В нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают десятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. В следующем матче "Спартак" 29 ноября в гостях сыграет с "Уфой".

Ранее Андрей Аршавин поделился мнением о результативности нападающего "Уфы" Гамида Агаларова в текущем сезоне.

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