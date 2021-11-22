Аршавин назвал причину неудачного выступления "Спартака"

"Спартак" не выглядит безнадежно. В принципе у них нормальный состав, а может быть, даже хороший состав. Но футболисты все равно чувствуют, что происходит в клубе. Там одного увольняют, другого убирают, кто-то высказывается. Так или иначе это все равно отражается. Когда красно-белые стабилизируются в своем руководстве — кто там спортивный директор, тренер, концепция своя появится, стратегия, тогда и уверенность к футболистам придет. Есть позиции, которые требуют усиления, но в целом команда будет сплоченнее, болельщики вернутся на стадион", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".