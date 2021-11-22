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Гендиректор "Спартака" назвал неудовлетворительным выступление команды в первом круге РПЛ

ТАСС
25 минут назад

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" оценивает выступление команды в первом круге Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) как неудовлетворительное. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Гендиректор "Спартака" оценил выступления клуба
Фото: ТАССТАСС

"Спартак" после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков, отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 14 очков. Серия без побед столичной команды в РПЛ насчитывает пять матчей (два поражения, три ничьих).

"Первый круг оцениваю неудовлетворительно. Пока нехорошо, будем исправляться", - сказал Мележиков.

В 16-м туре чемпионата России "Спартак" 29 ноября на выезде сыграет с "Уфой". Начало игры - 17:00 мск.

Футбол,Зенит,Спартак,
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