Гендиректор "Спартака" оценил выступления клуба

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" оценивает выступление команды в первом круге Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) как неудовлетворительное. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

"Спартак" после 15 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков, отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 14 очков. Серия без побед столичной команды в РПЛ насчитывает пять матчей (два поражения, три ничьих).