Роналду отреагировал на увольнение Сульшера

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост, посвящённый уволенному с поста главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру.
«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на „Олд Траффорд“, он стал моим тренером, когда я вернулся в „Манчестер Юнайтед“. Но, в первую очередь, Уле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь», — написал Роналду.
Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Под руководством норвежца английский клуб дошёл до финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/2021, в котором уступил «Вильярреалу» (1:1, 10:11 — по пенальти). «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.