Роналду отреагировал на увольнение Сульшера

«Он был форвардом, когда я впервые прибыл на „Олд Траффорд“, он стал моим тренером, когда я вернулся в „Манчестер Юнайтед“. Но, в первую очередь, Уле — выдающийся человек. Я желаю ему лучшего во всём, что жизнь для него приготовила. Удачи, мой друг! Ты её заслуживаешь», — написал Роналду.