Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Гендиректор "Спартака" ответил на вопрос о назначении нового тренера

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ушел от ответа на вопрос о смене главного тренера команды. Слова функционера передает «Спорт-Экспресс».

Гендиректор "Спартака" ответил на вопрос о новом тренере
Фото: Armando Franca/APArmando Franca/AP

«Меняем ли тренера? Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре. При чем тут все остальное?» - сказал Мележиков.

Напомним, в СМИ неоднократно сообщалось, что новым наставником московского клуба должен стать Паоло Ваноли, который ранее работал в тренерском штабе итальянского специалиста Антонио Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере».

Действующим главным тренером красно-белых является португалец Руй Витория. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Московский клуб в матче 15-го тура РПЛ потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.

Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев раскритиковал возможное назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

Футбол,Евгений Мележиков,Георгий Черданцев,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители