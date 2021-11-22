Гендиректор "Спартака" ответил на вопрос о новом тренере

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ушел от ответа на вопрос о смене главного тренера команды. Слова функционера передает «Спорт-Экспресс».
«Меняем ли тренера? Тренер готовится к игре, команда планово готовится к игре. При чем тут все остальное?» - сказал Мележиков.
Напомним, в СМИ неоднократно сообщалось, что новым наставником московского клуба должен стать Паоло Ваноли, который ранее работал в тренерском штабе итальянского специалиста Антонио Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере».
Действующим главным тренером красно-белых является португалец Руй Витория. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Московский клуб в матче 15-го тура РПЛ потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.
Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев раскритиковал возможное назначение Ваноли на пост главного тренера «Спартака».