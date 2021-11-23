​В «Спартаке» высказались о возможном приезде Тедеско

Во вторник появилась информация о том, что Доменико Тедеско планирует посетить ближайшие матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы. Как известно, Тедеско ранее работал в «Спартаке». Молодой немецкий тренер покинул клуб по семейным обстоятельствам по завершению сезона 2020/2021.