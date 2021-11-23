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​В «Спартаке» высказались о возможном приезде Тедеско

Евро-футбол.Руиещё 6
38 минут назад

Во вторник появилась информация о том, что Доменико Тедеско планирует посетить ближайшие матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы. Как известно, Тедеско ранее работал в «Спартаке». Молодой немецкий тренер покинул клуб по семейным обстоятельствам по завершению сезона 2020/2021.

​В «Спартаке» высказались о возможном приезде Тедеско
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Спартаке» дали комментарий по поводу возможного приезда Тедеско на «Открытие Арену». Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, сказал «РИА Новости», что Тедеско является желанным гостем на стадионе «Спартака». Клуб готов принять немца в президентской ложе.

«Спартак» примет «Лестер» на групповой стадии Лиги Европы в среду, 24 ноября.

Футбол,Доменико Тедеско,Дмитрий Зеленов,Локомотив,Спартак,РИА Новости,
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