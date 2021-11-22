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Хави поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"

Soccer Newsиещё 2
49 минут назад

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от матча против "Бенфики" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Хави поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
Фото: InstagramInstagram

"Мы превосходили "Эспаньол" и играли хорошо до 82-й минуты, после чего лучше стал играть он. Завтра все будет не так, как в субботу.

"Бенфика" опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм тут совсем иной. Мы готовы к тому, чтобы побороться с "Бенфикой", и если победим, то выйдем в плей-офф.

«Барселона» сейчас не в том состоянии, чтобы задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и стараться победить. Но этой команде мы уступили 0:3, и это факт.

Я рассматриваю это как возможность для нас, я не ощущаю никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать что мы – «Барса», что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.

Я с огромным уважением отношусь к Жорже Жезушу, а "Бенфика" – отличная команда. Мы постараемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем биться.

Ранее мы проиграли "Бенфике" и "Баварии" – и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: надо выиграть один из двух матчей", – сказал Хави.

Игра между "Барселоной" и "Бенфикой" состоится 23 октября. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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