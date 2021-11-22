Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Кэррик высказался об увольнении Сульшера

Soccer News
29 минут назад

Майкл Кэррик, временный главный тренер "Манчестер Юнайтед", поделился мнением об увольнении норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.

Кэррик высказался об увольнении Сульшера
Фото: InstagramInstagram

"Эмоциональный период для всех в клубе. Я работал с Уле три года и знаком с ним намного дольше. Я знаю, что он за человек, какие у него ценности, как он относится к различным людям. Было тяжело видеть, что он лишился работы, и не только мне, но и многим другим.

Можно создать правильные условия, но не всегда удается добиться того, чего заслуживаешь, а результаты – это главное. Огромная благодарность ему от всех нас.

Я хорошо знаю клуб, я тут очень давно. Нужно жертвовать собой, быть преданным делу, независимо от того, один матч у тебя впереди, два или больше.

Матч с "Вильярреалом" будет очень важен для нас, и я буду делать свою работу так, как умею. Я плотно работал с Уле, у нас схожие идеи, потому мы и сотрудничали.

Конечно, для меня это вызов. Нужно сосредоточиться, работать в этом клубе в какой бы то ни было роли – большая привилегия. Времени на то, чтобы внести изменения, не так много, но я готов. Вокруг меня прекрасные люди, прекрасные игроки.

Я думаю только о завтрашней игре и не загадываю, что будет дальше. До тех пор, пока клуб во мне нуждается, я буду отдавать ради него все силы", – сказал Кэррик.

Футбол,Майкл Кэррик,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители