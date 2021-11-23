Жесточайший кадровый кризис москвичей

А еще Месси против Гвардиолы, Хави в новом качестве и последний шанс «Локомотива» на евровесну.

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На этой неделе пройдет очередной, пятый тур группового этапа еврокубков. Для «Спартака» и «Локомотива» матчи с «Наполи» и «Лацио» - ключевые в плане перспектив на евровесну. А от «Зенита» ждем уверенного подтверждения своих амбиций в матче с «Мальме». Кроме того, Лионель Месси и «ПСЖ» сразятся с «Манчестер Сити», Хави вступает в борьбу за место «Барселоны» в плей-офф, а «Челси» попробует взять реванш у «Ювентуса». Получите фрибет 2000 рублей от Winline и наслаждайтесь матчами еврокубков, не рискуя своими деньгами!

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«Спартак» - «Наполи»: тень Ваноли над красно-белыми

Кажется, что спасти сезон «Спартаку» не удастся. Серия из 7 матчей без побед, 10-е место РПЛ после первого круга. Руя Виторию пока не уволили, но тень Паоло Ваноли уже нависла над спартаковцами. Едва ли не последняя возможность португальца сохранить свой пост - это Лига Европы. Выход в плей-офф может спасти тренера.

Тем более, что шансы есть и весьма ощутимые. Да, пока четвертое место в квартете, но все 4 команды уместились в 3 очках. Да и футбол, который показывает «Спартак» в еврокубке, обнадеживает. Не вписалось в эту неплохую картину только домашнее поражение от «Легии». Не будь его, шансы были бы еще выше.

А так нужно набирать очки в домашнем матче с «Наполи», который явно приедет в Москву злым. Во-первых, команда Лучано Спаллетти помнит о домашнем поражении. Во-вторых, на выходных неаполитанцы потерпели первое поражение в Серии А - от «Интера» (2:3). Наконец, пока «Наполи» лидирует в квартете, но до сих пор ничего себе не гарантировал. Потеря очков может лишить итальянцев места в плей-офф.

Букмекер Winline считает «Наполи» явным фаворитом предстоящего матча и это логично: слишком плох сейчас «Спартак». Поставить на неаполитанцев можно с коэффициентом 1.60. Ну а на то, что «Спартак» вновь выдаст качественный матч и не проиграет, можно сделать ставку за 2.36.

«Мальмё» - «Зенит»: Семак и компания решат свои проблемы

У «Зенита» на фоне других наших клубов все чинно и спокойно. В РПЛ команда лидирует с преимуществом в 4 очка. В Лиге чемпионов петербуржцы тоже выглядят достойно, но «Ювентус» и «Челси» все-таки сильнее. Пободаться у сине-бело-голубых получилось, но очки набрать не удалось. Шансы на место в плей-офф остались сугубо математические.

А вот путевка в Лигу Европы практически в кармане. Преимущество над «Мальме» в 3 очка и увереннейшая победа 4:0 в домашней игре. В последнем туре шведам играть на выезде с «Ювентусом» и вряд ли они смогут добиться в Турине хотя бы ничьей. При равенстве очков сначала смотрят личные встречи, а потом разницу мячей в них. Таким образом, чтобы чувствовать себя спокойно, «Зениту» нужно не проиграть 0:5. В общем, сложно придумать, как российский клуб может упустить путевку в евровесну.

Winline предлагает коэффициент 2.00 на то, что подопечные Семака добьются победы. «Мальме» пока не смог забить ни одного мяча на групповом этапе, поэтому стоит рассмотреть коэффициент 3.55 на сухую победу петербуржцев. Ну а на то, что «Мальме» победит со счётом 5:0, дают коэффициент 101.00. Таких чудес не бывает!

«Локомотив» - «Лацио»: как победить, не имея состава?

«Локомотив» в жесточайшем кадровом кризисе. Маркусу Гисдолю просто некого выпускать, количество игроков с повреждениями достигло десятка! А между тем предстоит ключевой поединок в Лиге Европы.

Ситуация у «Локомотива» непростая. Только победа оставит их в игре, но ничего не гарантирует. А вот любой другой исход лишит шансов не только на Лигу Европы, но и, вероятно, продолжения борьбы в Лиге конференций. Вряд ли в последнем туре в Марселе москвичи смогут победить.

«Локомотив» играет дома, но потерь в составе слишком много. Да и в Италии побороться не получилось. Так что Winline видит фаворитом «Лацио». Поставить на победу итальянского клуба можно за 1.96. На то, что «Локомотив» не проиграет, можно сделать ставку с коэффициентом 1.84.

«Манчестер Сити» - «ПСЖ»: вряд ли Месси огорчит Гвардиолу

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» - самая яркая вывеска этой недели. Оба клуба наверняка выйдут в плей-офф, но кто с какого места? Пока чуть впереди англичане, у них а 1 очко больше. Но «ПСЖ» победил на своем поле, в том числе и благодаря голу Лео Месси. Звездный аргентинец на выходных открыл счет голам в Лиге 1, поразив ворота «Нанта». Вероятность его гола в ворота команды Пепа Гвардиолы оценили коэффициентом 2.20.

Но в целом «Манчестер Сити» сейчас выглядит солиднее. Да и, в отличие от «ПСЖ», в матчах с «Брюгге» и «Лейпцигом» англичане осечек не допускали. Домашние трибуны опять же им в помощь. Поставить на «Сити» можно за 1.69, а победу парижан оценили котировкой 4.60.

«Барселона» - «Бенфика»: кто составит компанию «Баварии»?

Хави начинает разбираться, что к чему в «Барселоне». Начал специалист с минимальной победы в дерби над «Эспаньолом». Нельзя сказать, что эта виктория была уверенной, но победа есть победа. Это то, что было нужно команде сейчас.

Но следующий соперник у Хави и компании куда серьезнее - «Бенфика» в матче Лиги чемпионов. Каталонцы дважды обыграли киевское «Динамо» и вышли на второе место в группе. Спасибо нужно сказать «Баварии», которая не оставила шансов «Бенфике». Преимущество над португальцами теперь два очка, но впереди очная встреча. А в последнем туре «орлы» будут играть с киевлянами, в то время как «Барсе» предстоит матч с немотивированной, но все же «Баварией».

Вот и получается, что матч на «Камп Ноу» - ключевой для команды Хави. Победа снимет все вопросы, а вот даже ничья поставит перспективы «Барселоны» в Лиге чемпионов под сомнение.

Winline считает, что эффект смены тренера сыграет на руку сине-гранатовых. На их победу предлагается поставить с коэффициентом 1.67. На то, что португальцы наберут очки, дают котировку 2.27.

«Челси» - «Ювентус»: Тухель возьмет реванш дома

«Ювентус» и «Челси» не показывают какого-то фантастического футбола, но свои очки методично собирают. Итальянцы уже в плей-офф благодаря домашней победе над командой Тухеля. Впрочем, «Челси» тоже вывалиться из заветной двойки может только при каком-то невероятном стечении обстоятельств. Но в Лондоне все мысли только о победе над «Юве».

Подопечные Тухеля в отличной форме: лидерство в АПЛ, на выходных на выезде команда разобрала по винтику «Лестер» (3:0). «Ювентус» же озабочен тем, чтобы подобраться если не к лидерам, то хотя бы к зоне Лиги чемпионов в Серии А: слишком много упущено на старте. Победу «Челси» Winline оценивает коэффициентом 1.70.

Вряд ли мы увидим град голов в этой игре. Вероятно, все решит один, максимум два мяча. Коэффициент на то, что команды не доберутся до отметки в 3 гола, - 1.82.