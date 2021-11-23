Сёмин: «Мальмё» представляет угрозу для «Зенита»

«Наша команда выйдет на эту игру как на последний бой, здесь все в равных условиях. «Мальмё» представляет угрозу для «Зенита». Каждая команда в еврокубках представляет угрозу. Как считаете, «Буде-Глимт» представлял угрозу для «Ромы»? А результат в обоих матчах мы знаем. Здесь лёгких соперников не бывает», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».