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Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию

Lenta.ruиещё 2
22 минуты назад

Армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян отверг предложения со стороны российских клубов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист «Ромы» отказался от переезда в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видеть в своей команде 32-летнего хавбека хотели в «Краснодаре». Владелец «быков» Сергей Галицкий вышел на связь с Мхитаряном и предложил последнему выступать за его клуб. В беседе с функционером футболист заявил, что планирует продолжить выступления в Европе и не хочет переезжать по семейным обстоятельствам.

Интерес к Мхитаряну проявлял и «Зенит». Сине-бело-голубые также столкнулись с нежеланием хавбека покидать Европу. При этом Мхитарян может уйти из «Ромы» из-за сложных отношений с главным тренером Жозе Моуриньо уже зимой.

Мхитарян известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», дортмундскую «Боруссию» и донецкий «Шахтер». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Армении с 32 забитыми мячами.

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