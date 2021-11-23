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Каррера заявил, что москвичи способны обыграть "Наполи"

Газета.Ruиещё 9
28 минут назад

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что команде по силам повторить результат предыдущего матча между этими командами.

Каррера: москвичи способны обыграть "Наполи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что «Спартак» способен обыграть «Наполи», как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником», – сказал Каррера Sport24.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне 2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

После четырех матчей группового этапа Лиги Европы московская команда располагается на последнем месте в группе C, имея в своем активе четыре очка. Следующую встречу «Спартак» проведет 24 ноября против «Наполи». Предыдущая игра закончилась победой россиян со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско посетит встречу против «Наполи».

Футбол,Доменико Тедеско,Спартак,
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