Каррера: москвичи способны обыграть "Наполи"

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что команде по силам повторить результат предыдущего матча между этими командами.
«Я думаю, что «Спартак» способен обыграть «Наполи», как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником», – сказал Каррера Sport24.
Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне 2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.
После четырех матчей группового этапа Лиги Европы московская команда располагается на последнем месте в группе C, имея в своем активе четыре очка. Следующую встречу «Спартак» проведет 24 ноября против «Наполи». Предыдущая игра закончилась победой россиян со счетом 2:3.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско посетит встречу против «Наполи».