Каррера: москвичи способны обыграть "Наполи"

«Я думаю, что «Спартак» способен обыграть «Наполи», как они это сделали в первом матче. У них есть для этого все возможности и качества. Красно-белые должны провести матч осторожно, без ошибок. Важны в первую очередь командные действия, с помощью них можно бороться с таким соперником», – сказал Каррера Sport24.