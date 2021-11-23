Марадону похоронили без сердца из-за угроз фанатов

Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили без сердца. Врач и журналист Нельсон Кастро в эфире El Trece заявил, что группа болельщиков «Химнасии Ла-Платы» собиралась выкрасть орган спортсмена.
В результате сердце решили отправить на дальнейшие исследования, чтобы установить точную причину его смерти.
«Марадона имел привилегированный организм с точки зрения его сопротивления. Проблема в том, что он никогда не хотел стабильного выздоровления», — добавил Кастро отметив, что сердце форварда весило полкилограмма и было большим даже для спортсмена.
Напомним, что знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца. Марадону похоронили рядом с могилами его родителей, а на церемонию прощания допустили только родственников и близких друзей спортсмена.
В составе сборной аргентины спортсмен провел 91 матч и забил 34 гола. Являлся чемпионом мира 1986 года. Согласно опросу, который проводился на сайте ФИФА, является лучшим футболистом XX века. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс", «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз».