Марадону похоронили без сердца из-за угроз фанатов

Аргентинского футболиста Диего Марадону похоронили без сердца. Врач и журналист Нельсон Кастро в эфире El Trece заявил, что группа болельщиков «Химнасии Ла-Платы» собиралась выкрасть орган спортсмена.

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В результате сердце решили отправить на дальнейшие исследования, чтобы установить точную причину его смерти.

«Марадона имел привилегированный организм с точки зрения его сопротивления. Проблема в том, что он никогда не хотел стабильного выздоровления», — добавил Кастро отметив, что сердце форварда весило полкилограмма и было большим даже для спортсмена.

Напомним, что знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Официальной причиной смерти назвали остановку сердца. Марадону похоронили рядом с могилами его родителей, а на церемонию прощания допустили только родственников и близких друзей спортсмена.