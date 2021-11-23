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Месси высказался о соперничестве с Роналду

RT на русскомиещё 1
42 минуты назад

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о соперничестве с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Месси высказался о соперничестве с Роналду
Фото: APAP

«Что я думаю об игре Криштиану? «Юнайтед» — очень сильная команда с отличными футболистами. Роналду уже знал клуб, но это было на другом этапе. Сейчас он впечатляюще адаптировался. С самого начала он, как обычно, забивал голы и не испытывал проблем с адаптацией», — цитирует Месси Marca.

Он также добавил, что соперничество с Роналду было на индивидуальном и командном уровнях.

«Это была очень красивая история для нас и болельщиков. Это прекрасное воспоминание останется в истории футбола», — добавил Месси.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав проведёт прощальный матч за «Кайрат» в Лиге конференций.

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