Месси высказался о соперничестве с Роналду

«Что я думаю об игре Криштиану? «Юнайтед» — очень сильная команда с отличными футболистами. Роналду уже знал клуб, но это было на другом этапе. Сейчас он впечатляюще адаптировался. С самого начала он, как обычно, забивал голы и не испытывал проблем с адаптацией», — цитирует Месси Marca.