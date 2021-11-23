Кержаков: Аршавин был нашим Месси

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что на сегодняшний день в России нет футболистов уровня Андрея Аршавина.
«Всё равно, имея Месси сейчас в большом футболе, вряд ли для меня есть кто-то лучше, чем он. Для меня лучший игрок мира — это Месси. Я видел, что он вытворяет на поле, когда играл против него. Я лучше футболистов не видел. Не видел более одаренного, более достойного».
Кто напоминает Месси в России? Эпизодами Аршавин. Но Месси делает это на протяжении 10 лет. Андрей эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что «уровень Месси» был Аршавин.
Нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38—39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.