Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Кержаков: Аршавин был нашим Месси. Сейчас в России нет игроков такого уровня

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков заявил, что на сегодняшний день в России нет футболистов уровня Андрея Аршавина.

Кержаков: Аршавин был нашим Месси
Фото: СТАРОСТИН АЛЕКСЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»СТАРОСТИН АЛЕКСЕЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Всё равно, имея Месси сейчас в большом футболе, вряд ли для меня есть кто-то лучше, чем он. Для меня лучший игрок мира — это Месси. Я видел, что он вытворяет на поле, когда играл против него. Я лучше футболистов не видел. Не видел более одаренного, более достойного».

Кто напоминает Месси в России? Эпизодами Аршавин. Но Месси делает это на протяжении 10 лет. Андрей эпизодами. Но на уровне России можно сказать, что «уровень Месси» был Аршавин.

Нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38—39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.

Футбол,Андрей Аршавин,Александр Кержаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители