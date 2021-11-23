Кержаков: Аршавин был нашим Месси

Нет у нас сейчас в России футболистов уровня Андрея Аршавина. К сожалению, уровень сейчас российской Премьер-лиги, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, потренируйся сейчас Андрей, приведи себя в порядок, и он бы был игроком основного состава сейчас. Да и не только Андрей. Многие футболисты, которым сейчас 38—39 лет, я думаю, приведя себя в порядок, точно бы не портили картины в нынешней РПЛ», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.