Почеттино прокомментировал слухи о своем уходе из клуба

«Я хорошо себя чувствую в Париже. Имею богатый опыт как игрок и как тренер. Так что уже оказывался в подобных ситуациях. Что я скажу на все эти слухи? Я остаюсь в Париже. Я сказал, что у меня контракт до 2023 года», — сказал Почеттино.