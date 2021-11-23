Почеттино прокомментировал слухи о своем уходе из клуба

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино опроверг слухи о переходе в другой клуб. Слова аргентинского специалиста передает RMC Sports.
«Я хорошо себя чувствую в Париже. Имею богатый опыт как игрок и как тренер. Так что уже оказывался в подобных ситуациях. Что я скажу на все эти слухи? Я остаюсь в Париже. Я сказал, что у меня контракт до 2023 года», — сказал Почеттино.
Также он призвал жить настоящим и отметил, что в футболе все зависит от результатов.
Почеттино возглавил французский клуб в январе этого года. До этого специалист работал главным тренером в английском «Тоттенхэме».
Под его руководством «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка и Кубка Франции.
Свою следующую встречу французский клуб проведет 24 ноября против «Манчестер Сити». После четырех туров подопечные Маурисио Почеттино занимают вторую строчку, отставая от английского клуба всего на одно очко.
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