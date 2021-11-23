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Почеттино прокомментировал слухи о своем уходе из клуба

Газета.Ru
1 час назад

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино опроверг слухи о переходе в другой клуб. Слова аргентинского специалиста передает RMC Sports.

Почеттино прокомментировал слухи о своем уходе из клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хорошо себя чувствую в Париже. Имею богатый опыт как игрок и как тренер. Так что уже оказывался в подобных ситуациях. Что я скажу на все эти слухи? Я остаюсь в Париже. Я сказал, что у меня контракт до 2023 года», — сказал Почеттино.

Также он призвал жить настоящим и отметил, что в футболе все зависит от результатов.

Почеттино возглавил французский клуб в январе этого года. До этого специалист работал главным тренером в английском «Тоттенхэме».

Под его руководством «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Суперкубка и Кубка Франции.

Свою следующую встречу французский клуб проведет 24 ноября против «Манчестер Сити». После четырех туров подопечные Маурисио Почеттино занимают вторую строчку, отставая от английского клуба всего на одно очко.

Ранее игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, скучает ли он по очным встречам с Роналду.

Футбол,Лионель Месси,
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