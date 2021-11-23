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Фанат "Лиона" получил серьезное наказание за бросок бутылки в голову Пайе

Soccer News
52 минуты назад

Болельщик "Лиона" приговорен к шести месяцам тюрьмы за бросок бутылки в голову полузащитнику "Марселя" Димитри Пайе в матче чемпионата Франции, сообщает Get French Football News.

Фаната "Лиона" посадили за бросок бутылки в голову Пайе
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, фанат также оштрафован на три евро и ему запрещено посещать стадион в течение пяти лет. По словам болельщика, своим броском бутылки он хотел оказать давление на Пайе, а вовсе не для нанесения ему вреда.

Напомним, что матч "Лион" - "Марсель" был прерван уже на второй минуте. Гости в полном составе ушли с поля и отказались продолжать матч.

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