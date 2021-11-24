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Семак прокомментировал результат матча с "Мальме"

Soccer News
1 час назад

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Мальме" (1:1).

Семак прокомментировал результат матча с "Мальме"
Фото: сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

"Пенальти? Он не повлиял на ход встречи. Игра была нервная, рваная. В первом тайме необходимо было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось. Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили футболиста, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы. Вендел доиграл матч с таким рассечением. Невероятная стойкость. Спасибо ребятам за второй тайм.

Перед началом игры говорил, ну и что, что мы победили "Мальме" со счетом 4:0? Матч мог сложиться по-другому. Почти тайм мы играли в большинстве. Играть дома и на выезде - это абсолютно разные вещи.

Что скажу команде? Уже был в раздевалке. Поздравил за самоотдачу и за выход в евровесну, за желание, за бойцовские качества, которые все проявили во втором тайме. Разберем, оценим. Говорили, что запаса прочности, который бы позволял играть на таком уровне, пока нет. Нужно больше работать. Дам кому-то втык? Уже дали", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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