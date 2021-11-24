Семак прокомментировал результат матча с "Мальме"

"Пенальти? Он не повлиял на ход встречи. Игра была нервная, рваная. В первом тайме необходимо было играть смелее. Поговорим и разберем это. Защитники почему-то прижимались и не играли настолько агрессивно, насколько бы хотелось. Думаю, что подсознательно ответственность за результат давила на команду. А когда удалили футболиста, уже отступать некуда. Во втором тайме старались. По накалу, по самоотдаче молодцы. Вендел доиграл матч с таким рассечением. Невероятная стойкость. Спасибо ребятам за второй тайм.