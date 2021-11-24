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«Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги Европы с «Наполи»

Чемпионат.comиещё 9
2 часа назад

Сегодня, 24 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Спартак» объявил стартовый состав с «Наполи»
Фото:  БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Спартак» объявил стартовый состав на противостояние:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов, Умяров, Игнатов, Промес, Соболев.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».

Футбол,УЕФА,Спартак,
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