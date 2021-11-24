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«Зять Путина!»: шведы накинулись на судью из Латвии после матча «Зенита»

Елена Прошина
32 минуты назад

Фанаты шведского «Мальме» обвинили «Зенит» в подкупе судей после того, как команды сыграли вничью в пятом туре Лиги Чемпионов — благодаря матчу питерская команда гарантировала себе место в плей-оффе. В ходе встречи в Швеции латвийский судья Андрис Трейманис поставил два пенальти в ворота хозяев, благодаря чему помог российской команде, пишет Sport24.

«Зять Путина!»: шведы накинулись на судью из Латвии после матча «Зенита»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый штрафной удар рефери назначил, когда шведский вратарь срубил Маркуса Вендела — к этому решению у болельщиков претензий не возникло. Второй «одиннадцатиметровый» оказался спорным — во время матча защитник «Мальме» Эрик Ларссон не заметил Артема Дзюбу и задел его рукой.

После видеоповтора Трейманис расценил действия защитника как удар локтем и назначил пенальти, благодаря которому Ярослав Ракицкий забил спасительный гол. Тем не менее, болельщики «Мальме» не согласились с решением судьи и раскритиковали его в соцсетях.

«Разве может судья из Восточной Европы работать на матче российского клуба?», «По сути судья русский. Это, наверное, какая-то шутка», «Он зять Путина», «Это одно из худших назначений судей за всю историю Лиги чемпионов», — писали они.

При этом некоторые фанаты и вовсе заявили, что решения Трейманису «проплатили» представители российской команды.

Футбол,Эрик Ларссон,Ярослав Ракицкий,Зенит,
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