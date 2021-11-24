Мотивация зашкаливает: чего ждать от Гвардиолы

24 ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». Победитель этого матча наверняка займёт первое место в группе. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Манчестер Сити» - «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 2 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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24 ноября «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.65, это примерно 59% вероятности. Шансы «ПСЖ» аналитики оценили коэффициентом 5.20 (19%), а на ничью можно сделать ставку за 4.40 (22%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.53, а на тотал меньше 2.5 – за 2.50.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.63. С коэффициентом 2.25 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа английского клуба со счетом 2:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.50.

«Манчестер Сити» - «ПСЖ»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 24 ноября

Встреча в Манчестере наверняка станет решающей в борьбе за первое место в группе. Если команда Пепа Гвардиолы победит или сыграет вничью, то она, скорее всего, останется на первом месте в квартете. Если же победит «ПСЖ», то с первого места в плей-офф выйдет он. Останется лишь обыграть «Брюгге» дома, что более чем вероятно.

Но прямо сейчас парижане не смотрятся фаворитами матча. Да, в Лиге 1 все неплохо: выручает космический индивидуальный класс игроков, в первую очередь нападения. Но вообще Маурисио Почеттино пока не разобрался, как совместить на поле Месси, Мбаппе и Неймара без ущерба для обороны. Проблемы у парижан возникли даже во встречах с «Брюгге» и «Лейпцигом». Возможно, поможет наладить баланс появление Серхио Рамоса. Испанец восстановился и будет в заявке в ближайшей игре.

«Сити» сейчас очень неплох, команда идет на серии из 3 побед подряд. Да, у команды Гвардиолы есть свои слабые места, но в целом манкунианцы более сбалансированый коллектив. Да и мотивация после поражения в Париже будет зашкаливать.

В первой встрече парижане победили 2:0, а Месси забил. Теперь же фаворитом выглядит «Сити». Свое поле, состав ничуть не хуже, да и когда у соперника 3 футболиста в оборонительных действиях отбывают номер - играть намного легче. Поэтому победе команды Гвардиолы никто не удивится. Поставить на победу англичан в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65.

Мы вправе ждать и голов от этого матча. Да, в Париже команды сообразили только 2 забитых мяча, но моментов было предостаточно. И те, и другие полагаются в большей степени на класс своей атаки, порой допуская провалы в обороне. Так что ставка на верховой характер матча кажется правильно. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно за 1.53.