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Семак сообщил, что Азмун занимается в общей группе «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Спорт-Экспрессиещё 4
1 час назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке петербургской команды к матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

Азмун вернулся в общую группу перед матчем с ЦСКА
Фото: ТАССТАСС

«Подготовка идет в обычном режиме, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — В основном это восстановление — времени не так много, график достаточно насыщенный. Думаю, что через два дня мы должны быть в хорошем состоянии и готовы к матчу».

Также тренер рассказал о состоянии полузащитника команды Вендела и нападающего Сердара Азмуна.

«Вендел лечится. Это большой вопрос, сможет ли он принять участие в матче. Азмун начал заниматься в общей группе. Если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он будет готовиться к матчу с ЦСКА», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Зенитом» состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Футбол,Сергей Семак,ЦСКА,Зенит,
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