«Отомрет окончательно»: Валуев предрек конец российского футбола

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе. По его мнению, если отменить лимит, российских игроков в чемпионате страны не останется вовсе.

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«Если мы хотим, чтобы у нас играли клубы полностью состоящие из зарубежных игроков, то давайте отменим лимит. Будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим, потому что «топовый» менеджмент наших клубов будет решать вопрос конкуренции именно таким путем», - сказал Валуев в комментарии Sport24.

По его словам, это общемировая тенденция, когда «пришлые люди кормятся, а наше все погибает или уезжает за границу».

Валуев отметил, что при отмене лимита и без того слабый российский футбол «отомрет совершенно окончательно».

Напомним, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров, при котором команды могут заявить не более восьми иностранцев при 17 российских игроках. В прошлых сезонах в клубах действовал лимит «6+5», при котором на поле могли находиться не более шести легионеров одновременно.