"Спартак" потроллил Спаллетти за отказ пожать руку Витории

"Уничтожил на поле и за его пределами. Браво, Руй", — говорится в сообщении столичного клуба на официальной странице "ВКонтакте".

Напомним, Спаллетти отказался пожать руку Витории после окончания матча. Встреча между командами состоялась сегодня на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Эта победа позволила "Спартаку" выйти на первое место группы С в Лиге Европы. В активе красно-белых семь очков.