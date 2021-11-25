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"Спартак" потроллил Спаллетти за отказ пожать руку Витории

Газета.Ruиещё 33
26 минут назад

Пресс-служба московского "Спартака" иронично отреагировала на отказ наставника "Наполи" Лучано Спаллетти пожать руку главному тренеру красно-белых Руя Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Спартак" потроллил Спаллетти за отказ пожать руку Витории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Уничтожил на поле и за его пределами. Браво, Руй", — говорится в сообщении столичного клуба на официальной странице "ВКонтакте".

Напомним, Спаллетти отказался пожать руку Витории после окончания матча. Встреча между командами состоялась сегодня на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Эта победа позволила "Спартаку" выйти на первое место группы С в Лиге Европы. В активе красно-белых семь очков.

В следующем туре подопечные Витории на выезде сразятся с варшавской "Легией" 9 декабря. Начало встречи в 20.45 по московскому времени. Ранее бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев назвал лучшего игрока москвичей в матче с "Наполи".

Футбол,Олег Романцев,Лучано Спаллетти,Спартак,
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