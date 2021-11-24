Спаллетти объяснил отказ пожать руку Витории

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти по итогам игры со «Спартаком» (1:2) в Лиге Европы рассказал, почему не пожал руку Рую Витории после финального свистка.

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– Почему не пожали руку Рую Витории?

– Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив.

Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку, – сказал Спаллетти.