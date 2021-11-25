«Конечно, трудно давать оценку игрокам. Мы пропустили быстрый гол, и он изменил ход игры. Мы совершали много потерь в первом тайме, хотя и старались, а потом пропустили второй – это все усложнило, — приводит слова Спаллетти «Чемпионат».



— После перерыва мы стали играть лучше и спокойнее, но «Спартак» хорошо закрылся в своей штрафной и добился результата.



Я очень надеюсь, что к «Лацио» у нас вернутся игроки. Я не сильно переживаю, когда игра идет – а сегодня было так. Мои решения дали результат – у нас было много моментов и подходов. Нам надо было просто быть внимательнее в начале. Хотели сыграть в атакующий футбол, забрать мяч, но в начале этого не получилось».