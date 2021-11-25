Губерниев восхитился игрой Селихова в матче с «Наполи»

«Все видят, как здорово играет в воротах Селихов! А разве не об этом я говорил ещё много недель назад, когда Максименко «пенки» пускал? Футбол и футболистов надо знать и понимать! Касается не только Руя...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.