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Губерниев: Все видят, как здорово играет Селихов, а ведь я об этом говорил!

Советский спортиещё 2
2 часа назад

«Спартак» одержал победу над «Наполи» со счетом 2:1.

Губерниев восхитился игрой Селихова в матче с «Наполи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил прогресс вратаря красно-белых Александра Селихова, который отнял место в старте у Александра Максименко в последних матчах «Спартака». В матче с «Наполи» он совершил несколько спасений (2:1).

«Все видят, как здорово играет в воротах Селихов! А разве не об этом я говорил ещё много недель назад, когда Максименко «пенки» пускал? Футбол и футболистов надо знать и понимать! Касается не только Руя...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что после успеха в матче с неаполитанцами красно-белые возглавили группу С, набрав 7 очков и имея преимущество в личных встречах с «Наполи».

9 декабря «Спартак» сыграет в Польше против «Легии», а «Наполи» примет «Лестер».

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