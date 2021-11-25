Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на слова наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, который отказался жать ему руку после матча. По словам итальянца, Витория не поприветствовал его перед игрой.
«Спаллетти не прав. Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучанно. До игры мы хорошо относимся к сопернику, я всегда здороваюсь с тренерами. Потом началась игра. Так же будет, и когда будет тренер третьего дивизиона, и первого. Такие акции ни о чём не говорят. Он такой же тренер, как и я, неважно, в каком дивизионе он тренирует. Я всегда буду приветствовать соперников, но ему я больше не пожму руку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Главный тренер итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти отказался от рукопожатия с наставником московского "Спартака" Руем Виторией после матча пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. После игры Витория подошел к Спаллетти, но итальянский тренер демонстративно отказался от рукопожатия и ушел в подтрибунное помещение.
Красно-белые во второй раз обыграли "Наполи" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, встреча в Италии завершилась со счетом 3:2. С 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял "Зенит", с которым становился чемпионом России (2010, 2012), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка (2011) России.
"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится в четверг.
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория не поприветствовал наставника итальянского "Наполи" Лучано Спаллетти, из-за чего он после матча не стал жать наставнику красно-белых руку. Об этом на пресс-конференции сообщил Спаллетти.
"Почему не пожал руку? Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их встречаете сразу, а не после того, как победили. Мы находились рядом, но он не поприветствовал. Когда играем дома, я всегда подхожу первым", - сказал Спаллетти.
Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал эпизод после матча красно-белых с «Наполи» (2:1) в Лиге Европы. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти отказался пожать руку своему коллеге Рую Витории.
«Это неуважение к достойному человеку и тренеру, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Ты занимаешься одной профессией. Я думаю, что ему по лысине надо было дать. Или по шапке».
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал то, что наставник «Наполи» Лучано Спаллетти отказался жать руку тренеру красно-белых Рую Витории после поражения в матче Лиги Европы (1:2).
«Откуда я знаю, о чём говорит факт, что Спаллетти руку не пожал. Их проблемы. Мне он руку пожал после прошлой игры. Видимо, что-то сказали друг другу», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА против красно-белых.
«Я не знаю, честно. Я не видел ситуацию. Наверное, ему было обидно проиграть «Спартаку» два раза», — сказал Умяров YouTube-каналу «Футбольный Биги».
Он также рассказал, что футболистам удалось пообщаться с бывшим главным тренером красно-белых Доменико Тедеско, который посетил матч «Спартак» — «Наполи».
Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой отреагировал на отказ наставника «Наполи» Лучано Спаллетти пожать руку главному тренеру красно-белых Руя Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы.
«Спаллетти всегда отличался тем, что был зазвездившимся. Он высокого мнения о себе. Ну не пожал и не пожал. Ничего страшного. Он обижен. В Италии проиграл, обещал в Москве отомстить, но его и тут победили», — приводит слова Мостового «Чемпионат.com».
Итальянский специалист Массимо Каррера прокомментировал отказ наставника «Наполи» Лучано Спаллетти пожать руку главному тренеру московского «Спартака» Рую Витории после матча пятого тура отборочного этапа Лиги Европы.
«Не знаю, почему Спаллетти не пожал руку Витории, но это неприятный жест. Тренеры выигрывают и проигрывают, но в таких случаях всегда должна быть справедливость и достойная реакция», — цитирует итальянца «Матч ТВ».
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков оценил поступок тренера «Наполи» Лучано Спалетти. Итальянец не пожал руку тренеру «Спартака» Рую Витории после финального свистка.
«То, как поступил Спалетти с Руем Виторией, показывает, насколько высоки были амбиции. Тренер повел себя очень невоспитанно. Это полная потеря каких-то моральных граней. Надо рассматривать эпизод только на заседании УЕФА, потому что так поступают лишь слабые люди. Это Спалетти и подтвердил», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал поведение главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после матча пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с красно-белыми.
«Таким мерзким тренерам, как Лучано Спаллетти, которые не жмут руку после игры, так и надо. Я вообще не ожидал, что два раза обыграют «Наполи». Может, у каких-то игроков больше мотиваций показать себя на европейских аренах, чем на внутреннем чемпионате», — цитирует Спиридонова Metaratings.ru.
Он также отдельно отметил Александра Селихова, который неоднократно выручал команду в матче.
Московский «Спартак» в своём «твиттере» отреагировал на эпизод, который произошёл между главными тренерами Руем Виторией и Лучано Спаллетти после окончания матча с «Наполи» (2:1). Напомним, наставник красно-белых подошёл к итальянцу, чтобы поблагодарить за игру, однако тот демонстративным жестом отказался от рукопожатия.
Москвичи описали действия Спаллетти с помощью эмодзи «клоун».